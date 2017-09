Best Restaurant

1st place

Tony P’s

Dockside Grill

4445 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-4534, tonyps.com

2nd place

Café del Rey

4451 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-6395, cafedelreymarina.com

3rd place

Gjelina

1429 Abbot Kinney Blvd., Venice

(310) 450-1429, gjelina.com

Best New Restaurant

1st place

Hal’s Bar & Grill – Playa Vista

12751 Millennium Dr., Ste. 140,

Playa Vista, (310) 751-6834

halsplayavista.com

2nd place

The Mar Vista

12249 Venice Blvd., Mar Vista

(310) 751-6773, themarvista.com

3rd place

Doma Kitchen

4325 Glencoe Ave., Ste. 8, Marina del Rey

(310) 301-0582, domakitchen.com

Best Fine Dining

1st place

Café del Rey

4451 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-6395, cafedelreymarina.com

2nd place

Mélisse

1104 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 395-0881, melisse.com

3rd place

Chart House

13950 Panay Way, Marina del Rey

(310) 822-4144, chart-house.com

Best Old-School Restaurant

1st place

Dinah’s Family Restaurant

6521 S. Sepulveda Blvd., Westchester

(310) 645-0456, dinahsrestaurant.com

2nd place

Chez Jay

1657 Ocean Ave., Santa Monica

(310) 395-1741, chezjays.com

3rd place

Cantalini’s Salerno

Beach Restaurant

193 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 821-0018, salernobeach.com

Best Romantic Restaurant

1st place

Café del Rey

4451 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-6395, cafedelreymarina.com

2nd place

Mélisse

1104 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 395-0881, melisse.com

3rd place

Caffé Pinguini

6935 Pacific Ave., Playa del Rey

(310) 306-0117, caffepinguini.com

Best Vegan Restaurant

1st place

Café Gratitude

512 Rose Ave., Venice

(424) 231-8000, cafegratitude.com

2nd place

Veggie Grill

2025 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 829-1155

720 Allied Way, El Segundo

(310) 535-0025

veggiegrill.com

3rd place

Sage Vegan Bistro

4130 Sepulveda Blvd., Culver City

(424) 228-5835, sageveganbistro.com

Best Brunch Spot

1st place

26 Beach

3100 Washington Blvd., Venice

(310) 823-7526, 26beach.com

2nd place

Rose Café

220 Rose Ave., Venice

(310) 399-0711, rosecafevenice.com

3rd place

Café del Rey

4451 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-6395, cafedelreymarina.com

Best Business Lunch

1st place

Café del Rey

4451 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-6395, cafedelreymarina.com

2nd place

Tony P’s Dockside Grill

4445 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-4534, tonyps.com

3rd place

Truxton’s

American Bistro

1329 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 393-8789

8611 Truxton Ave., Westchester

(310) 417-8789

truxtonsamericanbistro.com

{By Type}

Best Breakfast

1st place

J. Nichols

Kitchen

4375 Glencoe Ave.,

Marina del Rey, (310) 823-2283 jnicholskitchen.com

2nd place

Huckleberry

Bakery and Café

1014 Wilshire Blvd.,

Santa Monica, (310) 451-2311 huckleberrycafe.com

3rd place

Coffee Co.

8751 La Tijera Blvd.,

Westchester, (310) 645-7315

laxcoffeeco.com

Best Coffee Shop

1st place

Urth Caffé

2327 Main St., Santa Monica

(310) 314-7040, urthcaffe.com

2nd place

Tanner’s Coffee Co.

200 Culver Blvd., Ste. A,

Playa del Rey, (310) 574-2739

tannerscoffeepdr.wixsite.com/tannerscoffeepdr

4342 Sepulveda Blvd., Culver City

(310) 636-2727

tannerscoffeecompany.com

3rd place

The Coffee Co.

8751 La Tijera Blvd., Westchester

(310) 645-7315, laxcoffeeco.com

Best Deli

1st place

Bay Cities Italian Deli

1517 Lincoln Blvd.,

Santa Monica, (310) 395-8279

baycitiesitaliandeli.com

2nd place

Jerry’s Famous Deli

13181 Mindanao Way,

Marina del Rey, (310) 821-6626

jerrysdeli.com

3rd place

Del Rey Deli

8501 Pershing Dr., Playa del Rey

(310) 439-2256, delreydeli.com

Best Diner

1st place

Dinah’s Family Restaurant

6521 S. Sepulveda Blvd.,

Westchester, (310) 645-0456 dinahsrestaurant.com

2nd place

Café 50s

11623 Santa Monica Blvd.,

West L.A., (310) 479-1955

cafe50s.com

3rd place

Swingers

802 Broadway, Santa Monica

(310) 393-9793, swingersdiner.com

Best Gastropub

1st place

Father’s Office – Santa Monica

1018 Montana Ave.,

Santa Monica, (310) 736-2224

fathersoffice.com

2nd place

Tompkins Square

Bar and Grill

8522 Lincoln Blvd., Westchester

(310) 670-1212, t2barandgrill.com

3rd place

Father’s Office

at Helms Bakery

3229 Helms Ave., Palms

(310) 736-2224, fathersoffice.com

Best Hotel Restaurant

1st place

SALT Restaurant & Bar

@ Marina del Rey Hotel

13534 Bali Way, Marina del Rey

(424) 289-8223, marinadelreyhotel.com

2nd place

One Pico

@ Shutters on the Beach

1 Pico Blvd., Santa Monica

(310) 587-1717, shuttersonthebeach.com

3rd place

FIG

@Fairmont Miramar Hotel

101 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 319-3111, figsantamonica.com

Best Seafood Restaurant

1st place

Santa Monica Seafood

1000 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 393-5244, smseafoodmarket.com

2nd place

Enterprise Fish Co.

174 Kinney St., Santa Monica

(310) 392-8366

enterprisefishcosantamonica.com

3rd place

The Lobster

1602 Ocean Ave., Santa Monica

(310) 458-9294, thelobster.com

Best Steakhouse

1st place

Ruth’s Chris Steak House

– Marina del Rey

13455 Maxella Ave., Suite 230,

Marina del Rey, (310) 821-4593

ruthschris.com

2nd place

BOA Steakhouse

Santa Monica

101 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 899-4466, innovativedining.com

3rd place

George Petrelli

Famous Steaks

5615 Sepulveda Blvd.,

Culver City, (310) 397-1438 georgepetrellisteaks.com

{By Specialty}

Best Pizza

1st place

The Good Pizza

7929 Emerson Ave., Westchester

(310) 215-1883

8115 W. Manchester Ave., Playa del Rey

(310) 827-0500

4222 Lincoln Blvd., Marina del Rey

(424) 835-4243

thegoodpizza.com

2nd place

Pitfire Artisan Pizza

12924 Washington Blvd., Mar Vista

(424) 835-4088

pitfirepizza.com

3rd place

Abbot’s Pizza Company

1407 Abbot Kinney Blvd., Venice

(310) 396-7334

abbotspizzaco.com

Best Sushi

1st place

SUGARFISH

by Sushi Nozawa

4720 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 306-6300

1345 2nd St., Santa Monica

(310) 393-3338

sugarfishsushi.com

2nd place

Kanpai Japanese

Sushi Bar & Grill

8325 Lincoln Blvd., Westchester

(310) 338-7223

8736 S. Sepulveda Blvd., Westchester

(310) 670-0533

kanpai-sushi.net

3rd place

Hama Sushi

213 Windward Ave., Venice

(310) 396-8783, hamasushi.com

Best Barbecue

1st place

Baby Blues BBQ

444 Lincoln Blvd., Venice

(310) 396-7675, babybluesbbq.com

2nd place

Tony P’s Dockside Grill

4445 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-4534, tonyps.com

3rd place

Outdoor Grill

12630½ Washington Pl.,

Mar Vista, (310) 636-4745

theoutdoorgrill.com

Best Burger

1st place

Father’s Office

1018 Montana Ave., Santa Monica

3229 Helms Ave., Palms

(310) 736-2224

fathersoffice.com

2nd place

The Apple Pan

10801 W. Pico Blvd., West L.A.

(310) 475-3585

3rd place

The Shack

185 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 823-6222, the-shacks.com

Best Burrito

1st place

Paco’s Tacos

4141 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 391-9616

6212 Manchester Blvd., Westchester

(310) 645-8692

pacoscantina.com

2nd place

Tito’s Tacos

11222 Washington Pl., Culver City

(310) 391-5780

titostacos.com

3rd place

Benny’s Tacos

7101 W. Manchester Ave., Westchester

(310) 670-8226

915 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 451-0200

10401 Venice Blvd., Palms

(424) 298-8327

bennystacos.com

Best Taco

1st place

Tito’s Tacos

11222 Washington Pl., Culver City

(310) 391-5780, titostacos.com

2nd place

Paco’s Tacos

4141 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 391-9616

6212 Manchester Blvd., Westchester

(310) 645-8692

pacoscantina.com

3rd place

Tacos Por Favor

1408 Olympic Blvd., Santa Monica

(310) 392-5768

826 Hampton Dr., Venice

(310) 392-6700

11901 W. Olympic Blvd., West L.A.

(310) 479-2818

tacosporfavor.net

Best Fish Taco

1st place

Wahoo’s Fish Taco

4716-C Lincoln Blvd., Marina del Rey

(310) 821-0300

418 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 393-9125

wahoos.com

2nd place

Killer Shrimp

4211 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 578-2293

killershrimp.com

3rd place

Blue Plate Taco

1515 Ocean Ave., Santa Monica

(310) 458-2985, blueplatetaco.com

Best Fish & Chips

1st place

Ye Olde King’s Head

116 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 451-1402

yeoldekingshead.com

2nd place

Tony P’s Dockside Grill

4445 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-4534

tonyps.com

3rd place

Santa Monica Seafood

1000 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 393-5244

smseafoodmarket.com

{By Cuisine}

Best Chinese Restaurant

1st place

Szechwan Palace Restaurant

431 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 827-2066

2nd place

Mao’s Kitchen

1512 Pacific Ave., Venice

(310) 581-8305

maoskitchen.com

3rd place

Wacky Wok

8919 S. Sepulveda Blvd., Westchester

(310) 670-0071

2805 Abbot Kinney Blvd., Venice

(310) 822-7373

wacky-wok.com

Best Contemporary

California Cuisine

1st place

Playa Provisions

119 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 683-5019, playaprovisions.com

2nd place

Café del Rey

4451 Admiralty Way,

Marina del Rey, (310) 823-6395

cafedelreymarina.com

3rd place

J. Nichols Kitchen

4375 Glencoe Ave., Marina del Rey

(310) 823-2283, jnicholskitchen.com

Best French Restaurant

1st place

Mélisse

1104 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 395-0881, melisse.com

2nd place

French Market Café

2321 Abbot Kinney Blvd., Ste. 200,

Venice, (310) 577-9775

frenchmarket-café.com

3rd place

Creme de la Crepe

Bistro

6000 Sepulveda Blvd., Ste. 1350,

Culver City, (310) 391-8818

cremedelacrepe.com

Best Greek /Mediterranean

1st place

Gaby’s Mediterranean

3216 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 823-7299

12219 Jefferson Blvd., Del Rey

(310) 306-9058

10445 Venice Blvd., Palms

(310) 559-1808

gabysexpress.com

2nd place

Panini Kabob Grill

12751 Millennium Drive, Playa Vista

(424) 443-5042

312 Wilshire Blvd., Santa Monica

(424) 744-8854

paninikabobgrill.com

3rd place

Mykonos Greek Grill

11164 Washington Blvd., Culver City

(310) 815-0888, mykonos-greek-grill.com

Best Indian Restaurant

1st place

Tandoor-A-India

8406 Pershing Dr., Playa del Rey

(310) 822-1435, tandoor-a-india.com

2nd place

Akbar Cuisine of India

3115 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 574-0666, akbarcuisineofindia.com

3rd place

Somosa House

11510 W. Washington Blvd., Mar Vista

(310) 398-6766

10700 Washington Blvd., Culver City

(310) 559-6350

2301 Main St., Santa Monica

(310) 314-0821

700 S. Allied Way, Ste. A, El Segundo

(310) 496-7389

samosahouse.com

Best Traditional/Family Italian Restaurant

1st place

C & O Trattoria

31 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 823-9491, candorestaurants.com

2nd place

Alejo’s Presto Trattoria Italian Restaurant

8343 Lincoln Blvd., Westchester

(310) 670-6677, alejosrestaurant.com

3rd place

Cantalini’s Salerno Beach Restaurant

193 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 821-0018, salernobeach.com

Best Upscale Italian Restaurant

1st place

Valentino

3115 Pico Blvd., Santa Monica

(310) 829-4313, valentinosantamonica.com

2nd place

Vito Restaurant

2807 Ocean Park Blvd., Santa Monica

(310) 450-4999, vitorestaurant.com

3rd place

Locanda Positano

4059 Lincoln Blvd., Marina del Rey

(310) 526-3887, locandapositano.com

Best Japanese Restaurant

1st place

SUGARFISH by Sushi Nozawa

4720 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 306-6300

1345 2nd St., Santa Monica

(310) 393-3338

sugarfishsushi.com

2nd place

Sakura Japanese Restaurant

4545 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 822-7790

3rd place

Wabi-Sabi

1635 Abbot Kinney Blvd., Venice

(310) 314-2229, wabivenice.com

Best Mexican Restaurant

1st place

Paco’s Tacos

4141 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 391-9616

6212 Manchester Blvd., Westchester

(310) 645-8692

pacoscantina.com

2nd place

Casablanca Restaurant

220 Lincoln Blvd., Venice

(310) 392-5751, casablancarestaurant.net

3rd place

La Cabaña

738 Rose Ave., Venice

(310) 392-7973, lacabanavenice.com

Best Thai Restaurant

1st place

Natalee Thai

10101 Venice Blvd., Palms

(310) 202-7003

nataleethai.com

2nd place

Ayara Luk

8740 S. Sepulveda Blvd., Westchester

(310) 881-4498, ayaraluk.com

3rd place

Thai Talay

8411 Lincoln Blvd., Westchester

(310) 670-3055, thethaitalay.com

Best Vietnamese Restaurant

1st place

Pho Show

4349 Sepulveda Blvd.,

Culver City, (310) 398-5200

phoshow.net

2nd place

Le Saigon

11611 Santa Monica Blvd., West L.A.

(310) 312-2929

3rd place

5i Pho

5407 Sepulveda Blvd.,

Culver City, (310) 572-6000

5ipho.org

{Sweets}

Best Juices/Smoothies

1st place

Rainbow Acres Natural Foods

13208 Washington Blvd.,

Mar Vista, (310) 306-8330

rainbowacresca.com

2nd place

Rainbow Acres –

Marina del Rey

4756 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-5373

3rd place

Kreation Organic Kafe

1202 Abbot Kinney Blvd., Venice

(310) 314-7778

4716 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 822-1220

1023 Montana Ave., Santa Monica

(310) 458-4880

kreationjuice.com

Best Bakery/Cupcakes/Desserts

1st place

Angel Maid Bakery

4542 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 915-2078

2nd place

Hotcakes Bakes

4119 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 397-2324, hotcakesbakes.com

3rd place

Westchester Bakery

6216 W. 87th St., Westchester

(310) 215-9606, westchesterbakery.com

Best Donuts

1st place

DK’s Donuts & Bakery

1614 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 829-2512, dksdonuts.com

2nd place

Sidecar Doughnuts & Coffee

631 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 587-0022, sidecardoughnuts.com

3rd place

Primo’s Donuts

2918 Sawtelle Blvd., West L.A.

(310) 478-6930, primosdonuts.com

Best Ice Cream

1st place

Sweet Rose Creamery

826 Pico Blvd., Santa Monica

(310) 260-2663, ext. 4, sweetrosecreamery.com

2nd place

Small Batch

12222 Venice Blvd., Mar Vista

(424) 289-9552

smallbatchicecreamery.com

119 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 683-5019

playaprovisions.com

3rd place

Ginger’s Divine Ice Creams

12550 W. Washington Blvd., Mar Vista

(424) 285-0361, gingersicecreams.com

Best Frozen Yogurt

1st place

Penguin’s Frozen Yogurt

4023 Lincoln Blvd., Marina del Rey, (310) 301-1010

2nd place

Cherry on Top

12350 Washington Pl., Mar Vista, (310) 391-6526 cherryontop.net

3rd place

N’Ice Cream

12746 W. Jefferson Blvd. Playa Vista

nicecreampv.com

{& More …}

Best Bargain Eats

1st place

The Shack

185 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 823-6222, the-shacks.com

2nd place

Benny’s Tacos

7101 W. Manchester Ave., Westchester

(310) 670-8226

915 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 451-0200

10401 Venice Blvd., Palms

(424) 298-8327

bennystacos.com

3rd place

Hinano Cafe

15 Washington Blvd., Venice

(310) 822-3902, hinanocafevenice.com

Best Fast Casual Eatery

1st place

Tender Greens

13455 Maxella Ave., Marina del Rey

(310) 827-3777

201 Arizona Ave., Santa Monica

(310) 587-2777

9523 Culver Blvd., Culver City

(310) 842-8300

tendergreens.com

2nd place

Mendocino Farms

4724 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 822-2300

631 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 395-5273

840 S. Sepulveda Blvd., Ste. 100,

El Segundo

(424) 218-4400

mendocinofarms.com

3rd place

Gaby’s Mediterranean

3216 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 823-7299

12219 Jefferson Blvd., Del Rey

(310) 306-9058

10445 Venice Blvd., Palms

(310) 559-1808

gabysexpress.com

Best Health Food Store

1st place

Rainbow Acres Natural Foods

13208 Washington Blvd., Mar Vista

(310) 306-8330, rainbowacresca.com

2nd place

Rainbow Acres –

Marina del Rey

4756 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-5373

3rd place

Co-opportunity

Market & Deli

1525 Broadway, Santa Monica

(310) 451-8902, coopportunity.com

Best Catering Service

1st place

Truxton’s American Bistro

8611 Truxton Ave., Westchester

(310) 417-8789

1329 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 393-8789

truxtonsamericanbistro.com

2nd place

Cantalini’s Salerno Beach Restaurant & Cantalini’s Express

193 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 821-0018

11736 Washington Pl., Mar Vista

(310) 572-9157

salernobeach.com

3rd place

Casablanca Restaurant

220 Lincoln Blvd.,

Venice, (310) 392-5751

casablancarestaurant.net

Best Farmers Market

1st place

Santa Monica Farmers Market

Sundays at 2640 Main St.;

Wednesdays at 155-199 Arizona Ave.

(310) 458-8712, smgov.net

2nd place

Mar Vista Farmers

Market

Sundays at Grand View & Venice Blvds.

(310) 582-5800

marvistafarmersmarket.org

3rd place

Playa Vista Farmers

Market

Saturdays in Runway at Playa Vista,

12775 W. Millennium Dr.

farmermark.com

Best Food Truck Event

1st place

Abbot Kinney

First Fridays

Abbot Kinney Boulevard, Venice Blvd. to Main St., abbotkinneyblvd.com

2nd place

Beach Eats

4135 Admiralty Way, Marina del Rey

(May thru September only)

(424) 526-7777

bestfoodtrucks.com

3rd place

Westchester

First Fridays at

The Triangle

6200 block of W. 87th St.,

Westchester, (310) 670-3258

facebook.com/WestchesterFirstFridays

