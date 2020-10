Best Restaurant

1st Place

Tony P’s Dockside Grill

4445 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-4534, tonyps.com

READER RECOMMENDED

Cantalini’s Salerno Beach Restaurant

193 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 821-0018, salernobeach.com

READER RECOMMENDED

Hatchet Hall

12517 W. Washington Blvd., Los Angeles

(310) 391-4222, hatchethallla.com

Best New Restaurant

1st Place

The Manchester

8522 Lincoln Blvd., Westchester

(424) 541-7097, themanchester.la

READER RECOMMENDED

Socalo

1920 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 451-1655, socalo.com

READER RECOMMENDED

Pasjoli

2732 Main St., Santa Monica

(424) 330-0020, pasjoli.com

Best Romantic Restaurant

1st Place

The Lobster

1602 Ocean Ave., Santa Monica Pier

(310) 458-9294, thelobster.com

READER RECOMMENDED

C&O Cucina

3016 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 301-7278, candorestaurants.com

READER RECOMMENDED

Caffe Pinguini

6935 Pacific Ave., Playa del Rey

(310) 306-0117, caffepinguini.com

Best Dining View

1st Place

SALT Restaurant & Bar @ Marina del Rey Hotel

13534 Bali Way, Marina del Rey

(424) 289-8223, marinadelreyhotel.com

READER RECOMMENDED

Whiskey Red’s

13813 Fiji Way, Marina del Rey

(310) 823-4522, whiskeyreds.com

READER RECOMMENDED

The Warehouse

4499 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-5451, mdrwarehouse.com

Best Breakfast/Brunch

1st Place

J Nichols Kitchen

4375 Glencoe Ave., Marina Marketplace, Marina del Rey

(310) 823-2283, jnicholskitchen.com

READER RECOMMENDED

Tony P’s Dockside Grill

4445 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-4534, tonyps.com

READER RECOMMENDED

Bru’s Wiffle

3105 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 881-9162

2408 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 453-2787

bruswiffle.com

Best Independent

Coffee House

1st Place

Alana’s Coffee Roasters

12511 Venice Blvd., Mar Vista

(310) 295-0099, alanascoffeeroasters.com

READER RECOMMENDED

Tanner’s Coffee Co.

200 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 574-2739, tannerscoffeepdr.wixsite.com

READER RECOMMENDED

Dogtown Coffee

2003 Main St., Santa Monica

(310) 310-3665, dogtowncoffee.com

Best Deli

1st Place

Bay Cities Italian Deli & Bakery

1517 Lincoln Blvd., Santa Monica

(310) 395-8279, baycitiesitaliandeli.com

READER RECOMMENDED

Del Rey Deli

8501 Pershing Drive, Playa del Rey

(310) 439-2256, delreydeli.com

Best Deli

READER RECOMMENDED

Shoop’s European Deli and Cafe

2400 Main St., Santa Monica

(310) 452-1019, shoopsdeli.com

READER RECOMMENDED

The Original Rinaldi’s Deli & Cafe

323 Main St., El Segundo

(310) 647-2860, theoriginalrinaldis.com

350 N. Sepulveda Blvd., Manhattan Beach

(310) 379-9968, theoriginalrinaldis.com

6171 West Century Blvd., Los Angeles

(424) 351-8799, theoriginalrinaldis.com

Best Diner

1st Place

Killer Cafe

4211 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 578-2293, killershrimp.com/killercafe

READER RECOMMENDED

Ronnie’s Diner

12740 Culver Blvd., Del Rey

(310) 578-9399, ronniesdiner.com

READER RECOMMENDED

The Firehouse

213 Rose Ave., Venice

(310) 396-6810, konigmedia.com/firehouse

Best Independent Local Steakhouse

1st Place

George Petrelli Steakhouse

5615 Sepulveda Blvd., Culver City

(310) 397-1438, georgepetrellisteaks.com

READER RECOMMENDED

The Galley

2442 Main St., Santa Monica

(310) 452-1934, thegalleyrestaurant.net

READER RECOMMENDED

Mo’s Place at the Beach

203 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 822-6422, mosplacepdr.com

Best Seafood

1st Place

Santa Monica Seafood Market & Café

1000 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 393-5244, smseafoodmarket.com

READER RECOMMENDED

The Lobster

1602 Ocean Ave., Santa Monica Pier

(310) 458-9294, thelobster.com

READER RECOMMENDED

Coni’Seafood Restaurant

3544 W. Imperial Hwy., Inglewood

(310) 672-2339

4532 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 881-9644

coniseafood.com

Best Pizza

1st Place

Sampa’s Gourmet Pizza

534 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 827-4500

2413 Pacific Coast Hwy., Ste. 107

Lomita, (424) 263-5750

sampaspizza.com

READER RECOMMENDED

The Good Pizza

8115 W. Manchester Ave., Playa del Rey

(310) 827-0500

7929 Emerson Ave., Westchester

(310) 827-0500

thegoodpizza.com

READER RECOMMENDED

Abbot’s Pizza Company

1407 Abbot Kinney Blvd., Venice

(310) 396-7334, abbotspizzaco.com

Best Barbecue

1st Place

Baby Blues BBQ

444 Lincoln Blvd., Venice

(310) 396-7675, babybluesbbq.com

READER RECOMMENDED

Maple Block Meat Co.

3973 Sepulveda Blvd., Culver City

(310) 313-6328, mapleblockmeat.com

READER RECOMMENDED

Morfia’s Ribs & Pies

4077 Lincoln Blvd., Marina del Rey

(310) 821-6939, morfiasribs.com

Best Burger

1st Place

The Shack

185 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 823-6222, the-shacks.com

READER RECOMMENDED

The Apple Pan

10801 W. Pico Blvd., West Los Angeles

(310) 475-3585, theapplepan.com

READER RECOMMENDED

Hinano Cafe

15 Washington Blvd., Venice

(310) 822-3902, hinanocafevenice.com

Best Taco

1st Place

Benny’s Tacos

7101 W. Manchester Ave.

Westchester; (310) 670-8226

915 Wilshire Blvd., Santa Monica;

(310) 451-0200

10401 Venice Blvd.

Culver City; (424) 298-8327

bennystacos.com

READER RECOMMENDED

Tito’s Tacos

11222 Washington Pl., Culver City

(310) 391-5780, titostacos.com

READER RECOMMENDED

Paco’s Tacos

4141 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 391-9616

6212 Manchester Ave., Westchester

(310) 645 8692

pacoscantina.com

Best Fish and Chips

1st Place

Ye Olde King’s Head

116 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 451-1402, yeoldekingshead.com

READER RECOMMENDED

Tony P’s Dockside Grill

4445 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-4534, tonyps.com

READER RECOMMENDED

The Wee Chippy

1301 Ocean Front Walk Ste. 9, Venice

(310) 450-0077, weechippy.com

Best Contemporary Californian Cuisine

1st Place

The Rose Venice

220 Rose Ave., Venice

(310) 399-0711, therosevenice.la

READER RECOMMENDED

Rustic Kitchen

3523 S. Centinela Ave., Mar Vista

(310) 390-1500, rustickitchen.la

READER RECOMMENDED

Tar & Roses

602 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 587-0700, tarandroses.com

Best Hotel Restaurant

1st Place

SALT Restaurant & Bar @ Marina del Rey Hotel

13534 Bali Way, Marina del Rey

(424) 289-8223, marinadelreyhotel.com

READER RECOMMENDED

1 Pico @ Shutters on the Beach

1 Pico Blvd., Santa Monica

(310) 587-1717, shuttersonthebeach.com

READER RECOMMENDED

Cast & Plow @ Marina del Rey

Ritz-Carlton

4375 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 574-4333, ritzcarlton.com

Best Family-Style Italian Restaurant

1st Place

C&O Cucina

3016 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 301-7278, candorestaurants.c

READER RECOMMENDED

Alejo’s Presto Trattoria

Italian Restaurant

8343 Lincoln Blvd., Westchester

(310) 670-6677, alejosrestaurant.com

READER RECOMMENDED

Cantalini’s Salerno Beach Restaurant

193 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 821-0018, salernobeach.com

READER RECOMMENDED

Deluca Pasta

225 Richmond St., El Segundo

(310) 640-7600, delucapasta.com

Best Mexican Restaurant

1st Place

Paco’s Tacos

4141 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 391-9616

6212 Manchester Ave., Westchester

(310) 645 8692, pacoscantina.com

READER RECOMMENDED

Casa Sanchez

4500 S. Centinela Ave., Del Rey

(310) 397-9999, casa-sanchez.com

READER RECOMMENDED

Don-Antonio’s Restaurant

11755 W. Pico Blvd., West Los Angeles

(310) 312-2090

Best Mediterranean

1st Place

Z Garden Mediterranean Cuisine

2350 Pico Blvd., Santa Monica

(310) 392-2900, zgardensantamonica.com

READER RECOMMENDED

Koobide Kabob

11800 W. Jefferson Blvd., Playa Vista

(310) 390-6800, koobidekabob.com

READER RECOMMENDED

Ela Greek Eats

307 Lincoln Blvd., Venice

(424) 330-0003, elagreekeats.com

Best Thai Restaurant

1st Place

Natalee Thai

10101 Venice Blvd., Palms

(310) 202-7003, nataleethai.com

READER RECOMMENDED

Thai Talay

8411 Lincoln Blvd., Westchester

(310) 670-3055, thethaitalay.comz

READER RECOMMENDED

Ayara Thai

6245 W. 87th St., Westchester

(310) 410-8848, ayarathai.com

Best Donuts or Bakery

1st Place

DK’s Donuts & Bakery

1614 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 829-2512, dkdonuts.com

READER RECOMMENDED

Sidecar Doughnuts & Coffee

631 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 587-0022, sidecardoughnuts.com

READER RECOMMENDED

Sinners and Saints Desserts

2547 Lincoln Blvd., Venice

(310) 970-2332

Best Ice Cream/Gelato

1st Place

Sweet Rose Creamery

2726 Main St., Santa Monica

225 26th St., Brentwood Country Mart

(310) 260-2663, sweetrosecreamery.com

READER RECOMMENDED

Ginger’s Divine Ice Cream & Pops

12550 W. Washington Blvd., Culver City Panhandle

(310) 437-0242, gingersicecreams.com

READER RECOMMENDED

Dolcenero Gelato

2400 Main St., Santa Monica

(323) 540-6263, dolcenerogelato.com

Best Bargain Eats

1st Place

Tito’s Tacos

11222 Washington Pl., Culver City

(310) 391-5780, titostacos.com

READER RECOMMENDED

Benny’s Tacos

7101 W. Manchester Ave.

Westchester; (310) 670-8226

915 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 451-0200

10401 Venice Blvd.

Culver City; (424) 298-8327

bennystacos.com

READER RECOMMENDED

The Shack

185 Culver Blvd., Playa del Rey

(310) 823-6222, the-shacks.com

Best Health Food Store

1st Place

Rainbow Acres Natural Foods

13208 W. Washington Blvd., Mar Vista

(310) 306-8330, rainbowacresca.com

READER RECOMMENDED

The Marigold Mercantile

4756 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-5373, themarigoldmercantile.com

READER RECOMMENDED

Urban Nutrition Center

4224 Lincoln Blvd., Marina del Rey

(310) 822-9006

3015 Main St., Ste. B, Santa Monica

(310) 396-9006

urbannutritioncenter.com

Best Farmers Market

1st Place

Santa Monica Farmers Market

8 a.m. to 1 p.m. Wednesdays

on Arizona Ave. @ 2nd St.

8 a.m. to 1 p.m. Saturdays

on Arizona Ave. @ 2nd Street

8 a.m. to 1 p.m. Saturdays

in Virginia Avenue Park

8:30 a.m. to 1:30 p.m. Sundays

on Main St.

smgov.net/portals/farmersmarket

READER RECOMMENDED

Mar Vista Farmers Market

9 a.m. to 2 p.m. Sundays

3826 Grand View Blvd., Mar Vista

marvistafarmersmarket.org

READER RECOMMENDED

Playa Vista Farmers Market

9 a.m. to 2 p.m. Saturdays

12775 Millennium Dr., Playa Vista

farmermark.com

Best Food Truck Event

1st Place

First Fridays on Abbot Kinney Blvd.

5 p.m. on the first Friday of each month

abbotkinneyfirstfridays.com

READER RECOMMENDED

Beach Eats

5 to 9 p.m. Thursdays at Lot #11, 14101 Panay Way,

Marina del Rey; facebook.com/beachtrucks; bestfoodtrucks.com/beacheatstogo

READER RECOMMENDED

Santa Monica Food Truck Lot

5 to 9 p.m. Tuesdays at California Heritage Museum

2612 Main St., Santa Monica

californiaheritagemuseum.org