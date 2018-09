Best Of the Westside: Health & Fitness

{EXERCISE} Best Gym / Workout Center 1st Place

Gold’s Gym – Venice

360 Hampton Dr., Venice

(310) 392-6004, goldsgym.com 2nd Place

Westchester Family YMCA

8015 S. Sepulveda Blvd., Westchester

(310) 670-4316, ymcala.org/westchester 3rd Place

Bay Club Santa Monica

2425 Olympic Blvd, Santa Monica

(310) 829-4995, bayclubs.com Best Yoga Studio 1st Place

YogaWorks

12746 W. Jefferson Blvd., Playa Vista

(424) 228-8899

2215 Main St., Santa Monica

(310) 272-5641

1426 Montana Ave., Santa Monica

(310) 393-5150

yogaworks.com 2nd Place

Santa Monica Yoga

1640 Ocean Park Blvd., Santa Monica

(310) 396-4040, santamonicayoga.com 3rd Place

The Yoga Collective – Venice

512 Rose Ave., Venice

(310) 392-2000

venice.theyogacollective.com Best Pilates Studio 1st Place

Playa Pilates

6020 Seabluff Drive, Playa Vista

(310) 862-0499, playapilates.com 2nd Place

The Moving Joint

12813 Venice Blvd., Mar Vista

(424) 228-5348, themovingjoint.com 3rd Place

Archer Pilates

6504 Arizona Ave., Westchester

(310) 215-0300, archerpilates.com Best Martial Arts Studio 1st Place

Marina Martial Arts

13203 W. Washington Blvd., Mar Vista

(310) 821-6768, marinamartialarts.net 2nd Place

Krav Maga L.A. (REKM)

13347 Washington Blvd., Mar Vista

(310) 439-2219, kravmagala.com

3rd Place

Brasil Brasil Cultural Center

12453 Washington Blvd., Mar Vista

(310) 397-3667, capoeirabatuque.org Best Dance Studio 1st Place

Arthur Murray Santa Monica

928 Broadway, Santa Monica

(310) 260-8886, arthurmurray.com 2nd Place

School of Dance and Music

2923 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, (310) 453-7617

santamonicaschoolofdanceandmusic.com 3rd Place

Westside School of Ballet

1709 Stewart St., Santa Monica

(310) 828-2018, westsideballet.com {ALTERNATIVE MEDICINE} Best Holistic Medicine 1st Place

Santa Monica

Healing Arts

12304 Santa Monica Blvd., Ste. 301,

West L.A., (310) 207-0222

santamonicahealingarts.com 2nd Place

Akasha Center for Integrative Medicine

520 Arizona Ave., Santa Monica

(310) 451-8880, akashacenter.com 3rd Place

Naturopathic Wellness Center

390 N. Pacific Coast Hwy., Ste. 1140,

El Segundo, (310) 926-4415

nawellness.com Best Acupuncture Center 1st Place

Yo San University of Traditional Chinese Medicine

13315 W. Washington Blvd., Mar Vista

(310) 577-3000, yosan.edu 2nd Place

Emperor’s College of Traditional Oriental Medicine

1807 Wilshire Blvd., Ste. 200,

Santa Monica, (310) 453-8300

emperors.edu 3rd Place

Santa Monica Healing Arts

12304 Santa Monica Blvd., Ste. 301,

West L.A., (310) 207-0222

santamonicahealingarts.com Best Massage Therapy 1st Place

The Massage Place

2805 Abbot Kinney Blvd., Venice

(310) 306-5166

245 Main St., Venice, (310) 399-5566

625 Montana Ave., Santa Monica

(310) 393-7007

2901 Ocean Park Blvd., Santa Monica, (310) 399-9484

themassageplaces.com 2nd Place

Happy Feet Spa

10802 Washington Blvd., Culver City

(310) 839-9626, happyfeetspa.net 3rd Place

Marina Massage

13456 Washington Blvd., Marina del Rey

(310) 822-0555, marinamassage.com Best Chiropractor 1st Place

Dr. Michael Billauer, D.C.

2901 Washington Blvd., Marina del Rey

(424) 309-1369, drbillauer.com 2nd Place

Dr. Eric Dahlstrom, D.C.

Santa Monica Healing Arts

12304 Santa Monica Blvd., Ste. 301,

West L.A., (310) 207-0222

santamonicahealingarts.com 3rd Place

Dr. Andrea Bradshaw, D.C.

4284 Lincoln Blvd., Marina del Rey

(310) 827-3200

9225 Venice Blvd., Culver City

(310) 838-1600

relaxholistic.com {GENERAL MEDICINE} Best Family Physician 1st Place

Dr. Linda

Narváez, M.D.

9808 Venice Blvd., Ste. 703, Culver City

(310) 838-3133, lindanarvaezmd.com 2nd Place

Dr. Irving Sobel, M.D.

Cedars-Sinai Marina del Rey Hospital

4650 Lincoln Blvd., Ste. 111, Marina del Rey (310) 306-6966, cedars-sinai.edu 3rd Place

Dr. Kent T. Shoji, M.D.

Playa Vista Medical Center

6020 Sea Bluff Drive, Playa Vista

(310) 862-0400, pvmedcenter.com Family Physicians Group 1st Place

Santa Monica

Family Physicians

901 Wilshire Blvd., Santa Monica

(310) 829-8945

2021 Santa Monica Blvd., Ste. 625,

Santa Monica, (310) 829-8948

2701 Ocean Park Blvd., Ste. 120,

Santa Monica, (310) 829-8917

12555 W. Jefferson Blvd., Ste. 301,

Playa Vista

smfp.care 2nd Place

Playa Vista Medical Center

6020 Sea Bluff Drive, Playa Vista

(310) 862-0400, pvmedcenter.com 3rd Place

Manchester Medical Group

6222 W. Manchester Ave., Westchester

(310) 670-1840, manchester-medical.com Best Hospital 1st Place

UCLA Medical Center, Santa Monica

1250 16th St., Santa Monica

(424) 259-6000, uclahealth.org 2nd Place

Providence Saint John’s Health Center

2121 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 829-5511, california.providence.org 3rd Place

Cedars-Sinai

Marina del Rey Hospital

4650 Lincoln Blvd., Marina del Rey

(310) 823-8911, cedars-sinai.edu Best Medical Group 1st Place

UCLA Health

1250 16th St., Santa Monica

(800) 825-2631, uclahealth.org 2nd Place

Playa Vista Medical Center

6020 Sea Bluff Drive, Playa Vista

(310) 862-0400, pvmedcenter.com 3rd Place

Cedars-Sinai Medical

Group – Marina Del Rey

4644 Lincoln Blvd., Marina del Rey

(310) 306-6966, cedars-sinai.org Best Urgent Care Center 1st Place

Playa Vista Medical Center

6020 Sea Bluff Dr., Ste. 1, Playa Vista

(310) 862-0400, pvmedcenter.com 2nd Place

Santa Monica Urgent Care

524 Colorado Ave., Santa Monica

(310) 394-2273, santamonicauc.com 3rd Place

Manchester Urgent Care

6222 W. Manchester Ave.,

Westchester, (310) 670-0230

urgent-care-los-angeles.com Best Dental Office 1st Place

Del Rey Dental

8410 Pershing Drive, Playa del Rey

(310) 822-2011, delreydental.com 2nd Place

Elegant Dentistry

13400 W. Washington Blvd., Marina del Rey, (310) 827-2792, elegantdentistry.net 3rd Place

Playa Vista Dental Care

6020 S. Seabluff Drive, Playa Vista

(310) 589-3146, playavistadentalcare.com Best Optometrists 1st Place

Del Rey Optometry

8511 Pershing Drive, Playa del Rey

(310) 577-6401, delreyoptometry.com 2nd Place

Westchester Eye Care Center

8610 S. Sepulveda Blvd.,

Westchester, (310) 660-7555

westchestereyecarecenter.com 3rd Place

Family Eyecare Center of Optometry

8735 La Tijera Blvd., Westchester

(310) 670-4411

familyeyecareoptometrist.com Best Local Pharmacy 1st Place

Playa Pharmacy

8131 W. Manchester Ave., Playa del Rey

(310) 823-4500, playapharmacy.com 2nd Place

Marina del Rey Pharmacy

4558 Admiralty Way, Marina del Rey

(310) 823-5311 3rd Place

Westchester Pharmacy

8930 S. Sepulveda Blvd., Westchester

(310) 670-3463

westchesterpharmacy.com {MEDICAL SPECIALISTS} Best Cosmetic Surgeon 1st Place

Dr. Grant Stevens, M.D.

Marina Plastic Surgery

4644 Lincoln Blvd., Ste. 552.,

Marina del Rey, (888) 852-1021

marinaplasticsurgery.com 2nd Place

Dr. Luis H. Macias, M.D.

Marina Plastic Surgery

4644 Lincoln Blvd., Ste. 552,

Marina del Rey, (310) 879-5424

realself.com 3rd Place

Dr. David Stoker, M.D.

Stoker Plastic Surgery

4640 Admiralty Way, Ste. 1000,

Marina del Rey, (310) 300-1779

drstoker.com Best Cosmetic Surgery Center 1st Place

Marina Plastic Surgery

4644 Lincoln Blvd., Ste. 552,

Marina del Rey, (888) 852-1021

marinaplasticsurgery.com 2nd Place

Marina View Surgery Center

Stoker Plastic Surgery

4640 Admiralty Way, Ste. 1000,

Marina del Rey, (310) 300-1779

drstoker.com 3rd Place

Younique Cosmetic

Surgery and Med Spa

1551 Ocean Ave., Ste. 200,

Santa Monica, (424) 309-1376

youniquecosmeticsurgery.com Best Dermatology Clinic 1st Place

OrangeTwist Institute

4644 Lincoln Blvd., Ste. 552,

Marina del Rey, (310) 827-2653

orangetwist.com 2nd Place

Advance Dermatology & Laser Medical Center

4560 Admiralty Way, Ste. 101,

Marina del Rey, (310) 577-7544

drpatellaser.com 3rd Place

Odyssey MediSpa

4644 Lincoln Blvd., Ste. 500,

Marina del Rey, (310) 821-7658

odysseymedispa.com Best Sports Medicine Center 1st Place

Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute

4644 Lincoln Blvd., Ste. 102,

Marina del Rey

6801 Park Terrace Drive, Westchester

2020 Santa Monica Blvd., Santa Monica

(310) 829-2663

kerlanjobe.com 2nd Place

Los Angeles Sports

Medicine

4644 Lincoln Blvd., Ste. 530,

Marina del Rey, (310) 421-2111

orthodoc.aaos.org 3rd Place

DISC Sports & Spine Center

13160 Mindanao Way, Ste. 300,

Marina del Rey, (310) 574-0400

discmdgroup.com Best Spine Specialist 1st Place

Dr. Robert S. Bray Jr., M.D.

DISC Sports & Spine Center

13160 Mindanao Way, Ste. 300,

Marina del Rey, (310) 574-0400

discmdgroup.com 2nd Place

Dr. David Chang, M.D.

Marina Spine Center

4640 Admiralty Way, Ste. 600,

Marina del Rey, (310) 448-7890

watkinsspine.com 3rd Place

Dr. Sanjay Khurana, M.D.

DISC Sports & Spine Center

13160 Mindanao Way, Ste. 300,

Marina del Rey, (310) 574-0400

discmdgroup.com Best Knee Specialist 1st Place

Dr. Andrew Yun, M.D.

Providence Saint John’s Hospital

2001 Santa Monica Blvd., Ste. 760,

Santa Monica, (310) 582-7474

totaljoints.net 2nd Place

Dr. Bert R. Mandelbaum, M.D.

Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute

2020 Santa Monica Blvd., Ste. 400,

Santa Monica, (310) 829-2663

kerlanjobe.org 3rd Place

Dr. Jeffrey Colbert

COAST Orthopedics

4644 Lincoln Blvd., Ste. 530,

Marina del Rey, (310) 421-2111

coastorthopedics.com